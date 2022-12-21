21 декабря

20 декабря

Популярное

Житель Бурятии откусил палец женщине

Житель Бурятии откусил палец женщине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло это во время драки

35-летний житель Тункинского района Бурятии откусил палец женщине, которая пыталась разнять дерущихся.

Инцидент произошёл 20 ноября. Полицейские установили, что мужчина пришёл в гости к 42-летней местной жительнице и её супруги.

- В ходе распития алкоголя между мужчинами на бытовой почве возник конфликт, переросший впоследствии в драку. Хозяйка дома взялась разнимать дерущихся, но в результате лишилась дистальной фаланги пальца кисти: гость откусил её, - сообщили в МВД по Бурятии.

На место происшествия была сразу же вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сообщение о случившемся медики передали полицейские, которые сразу же выехали на место и задержали подозреваемого.

На него возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, злоупотребляет спиртным. Подрабатывает случайными заработками. Свою вину он признал.

Частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, либо принудительных работ на срок до трёх лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трёх лет.

умышленное причинение среднего вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Происшествия, 21.12.2022
Погиб мужчина, прилёгший на диван рядом с женщиной
Житель Бурятии откусил палец женщине
Житель Бурятии откусил палец женщине
Происшествия, 21.12.2022
Произошло это во время драки
В Бурятии потушили пожар в новом доме культуры
В Бурятии потушили пожар в новом доме культуры
Происшествия, 21.12.2022
Площадь пожара составила 280 кв. метров
В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси
В Улан-Удэ хулиганы побили стёкла в такси
Происшествия, 21.12.2022
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Бурятии горит дом культуры
В Бурятии горит дом культуры
Происшествия, 21.12.2022
На месте работают пожарные
В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
В Бурятии бывший лесничий предстал перед судом
Происшествия, 21.12.2022
Он срубил деревьев на 169 тысяч рублей 
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 20.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Забайкалка признана виновной в смерти трёхлетней дочери
Происшествия, 20.12.2022
Девочка опрокинула на себя таз с кипятком
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Житель Бурятии украл потерянный покупательницей кошелёк
Происшествия, 20.12.2022
Вора приговорили к обязательным работам 
В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
В Ангарске будут судить виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 20.12.2022
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения
На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
На севере Бурятии более трёх тысяч человек оставались без тепла
Происшествия, 20.12.2022
В Таксимо посреди дня произошла крупная коммунальная авария
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
В Бурятии у «чёрного» лесоруба изъяли бензопилу
Происшествия, 20.12.2022
Мужчину поймали на месте преступления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^