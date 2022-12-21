Житель Бурятии откусил палец женщине

Произошло это во время драки



35-летний житель Тункинского района Бурятии откусил палец женщине, которая пыталась разнять дерущихся.



Инцидент произошёл 20 ноября. Полицейские установили, что мужчина пришёл в гости к 42-летней местной жительнице и её супруги.



- В ходе распития алкоголя между мужчинами на бытовой почве возник конфликт, переросший впоследствии в драку. Хозяйка дома взялась разнимать дерущихся, но в результате лишилась дистальной фаланги пальца кисти: гость откусил её, - сообщили в МВД по Бурятии.



На место происшествия была сразу же вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сообщение о случившемся медики передали полицейские, которые сразу же выехали на место и задержали подозреваемого.



На него возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.



Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, злоупотребляет спиртным. Подрабатывает случайными заработками. Свою вину он признал.



Частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, либо принудительных работ на срок до трёх лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трёх лет.



