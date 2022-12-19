Пенсионер из Улан-Удэ перевёл мошенникам 3,5 млн рублей

Преступники позвонили ему через мессенджер



В Улан-Удэ 68-летний пенсионер перечислил 3,5 млн рублей лжеспециалисту банка. В полицию пострадавший обратился поздним вечером 17 декабря, сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал полицейским, что днём, пока супруга была на работе, ему через популярный мессенджер поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на имя пенсионера кредит на сумму 2,5 миллиона рублей. В подтверждение своих слов он в мессенджере скинул пожилому человеку копии банковских документов об оформлении кредита, в которых фигурировали персональные сведения об его имени, дате рождения и месте проживания.



Поверив псевдосотруднику банка, мужчина по его рекомендации по ссылке в мессенджере скачал программу, которая якобы должна была помочь остановить противоправные действия. Затем продиктовал код, высветившийся на экране телефона при её открытии.



На самом же деле улан-удэнец установил программу удалённой поддержки, дав мошенникам возможность видеть всё, что происходит на экране гаджета.



По указке звонившего горожанин зашёл в личный кабинет в системе онлайн-банкинга и, сам того не понимая, оформил кредит на указанную сумму. Кроме того, после его оформления он отказался от страховки, в результате чего страховая премия в сумме 1 миллиона сразу же была перечислена на его счёт, при этом значительно увеличилась процентная ставка по займу.



Все имеющиеся средства, а это 3,5 миллиона рублей, он перевёл на указанный счёт. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников только после возвращения с работы жены, узнавшей о происшедшем. При этом попытки связаться со «специалистом» оказались безуспешны.



Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Все обстоятельства устанавливаются.

