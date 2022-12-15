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Жительница Бурятии треснула сожителя по голове табуретом

Жительница Бурятии треснула сожителя по голове табуретом
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Возбуждено уголовное дело

В городе Гусиноозёрск 56-летняя женщина заехала своему сожителю по голове табуретом. Женщину задержали росгвардейцы.

- Сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на местную жительницу, подозреваемую в нанесении телесных повреждений. В районную больницу поступил 71-летний мужчина с рваной раной головы. Потерпевший пояснил, что травму нанесла его сожительница. Для задержания правонарушительницы росгвардейцы совместно с участковым уполномоченным полиции выехали на место преступления. В доме на улице 8-го марта была задержана подозреваемая - 56-летняя местная жительница, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

В ходе разбирательств было установлено, что между пожилой парой произошёл конфликт на почве распития алкоголя. Во время ссоры женщина и ударила свою вторую половину по голове деревянным табуретом.

Пострадавший с диагнозом «рваная рана височной области головы» после оказанной медицинской помощи отказался от госпитализации и вернулся домой.

По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся дознание.
Росгвардия умышленное причинение легкого вреда здоровью

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