В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров

Сотрудник ДПС за взятки «работал» на скупщиков омуля



В Улан-Удэ перед судом предстанет 39-летний бывший сотрудник Госавтоинспекции, который, по данным следствия, «покрывал» членов преступной группы – скупщиков омуля.



- Следствием установлено, что с августа по ноябрь в 2020 и 2021 годах группа граждан занималась в Кабанском районе скупкой байкальского омуля, незаконно выловленного браконьерами в нерестовый период в местах нереста или на миграционных путях к ним. Затем скупщики перевозили приобретённую рыбу крупными партиями на автомобилях в Улан-Удэ, где в последующем реализовывали. Для обеспечения скрытности своих преступных действий и облегчения транспортировки омуля злоумышленники обратились к знакомому инспектору ДПС и подкупили его, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



За взятки в размере от 11 до 15 тысяч рублей полицейский неоднократно сообщал скупщикам служебную информацию о расстановке постов дорожно-патрульной службы на трассе и в населённых пунктах. Также он лично сопровождал машины, перевозившие рыбу, чтобы, если их остановят другие полицейские, уладить ситуацию.



Ночью 29 сентября 2021 года, сопровождая в очередной раз незаконный груз на своём автомобиле, инспектор ДПС увидел на трассе пост сотрудников полиции. Он остановился перед ним и знаками предупредил об опасности ехавших за ним перевозчиков рыбы. Преступники в итоге успели остановиться и убежать. В их автомобиле обнаружили 1135 штук байкальского омуля. Позже скупщиков рыбы изобличили и задержали. Уголовное дело в отношении них уже направлено в суд и сейчас рассматривается.



Преступления выявили сотрудники УФСБ во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Бурятии.



Уже покинувший ряды полиции мужчина обвиняется в совершении семи преступлений по статье «Получение взятки» и пяти преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

