В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров

Сотрудник ДПС за взятки «работал» на скупщиков омуля
В Улан-Удэ перед судом предстанет 39-летний бывший сотрудник Госавтоинспекции, который, по данным следствия, «покрывал» членов преступной группы – скупщиков омуля.
- Следствием установлено, что с августа по ноябрь в 2020 и 2021 годах группа граждан занималась в Кабанском районе скупкой байкальского омуля, незаконно выловленного браконьерами в нерестовый период в местах нереста или на миграционных путях к ним. Затем скупщики перевозили приобретённую рыбу крупными партиями на автомобилях в Улан-Удэ, где в последующем реализовывали. Для обеспечения скрытности своих преступных действий и облегчения транспортировки омуля злоумышленники обратились к знакомому инспектору ДПС и подкупили его, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
За взятки в размере от 11 до 15 тысяч рублей полицейский неоднократно сообщал скупщикам служебную информацию о расстановке постов дорожно-патрульной службы на трассе и в населённых пунктах. Также он лично сопровождал машины, перевозившие рыбу, чтобы, если их остановят другие полицейские, уладить ситуацию.
Ночью 29 сентября 2021 года, сопровождая в очередной раз незаконный груз на своём автомобиле, инспектор ДПС увидел на трассе пост сотрудников полиции. Он остановился перед ним и знаками предупредил об опасности ехавших за ним перевозчиков рыбы. Преступники в итоге успели остановиться и убежать. В их автомобиле обнаружили 1135 штук байкальского омуля. Позже скупщиков рыбы изобличили и задержали. Уголовное дело в отношении них уже направлено в суд и сейчас рассматривается.
Преступления выявили сотрудники УФСБ во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Бурятии.
Уже покинувший ряды полиции мужчина обвиняется в совершении семи преступлений по статье «Получение взятки» и пяти преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии сотрудник ГИБДД «крышевал» браконьеров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотрудник ДПС за взятки «работал» на скупщиков омуля
Убийство произошло из-за долгого ожидании водки
Женщина стащила телефон у незнакомца
Суд прислушался к мнению потерпевшего
Женщина получила травму позвоночника
Хозяйку квартиры обнаружили без сознания в задымлённой квартире
Всего было украдено семь металлических люков
На место прибыли росгвардейцы
Мужчина украл несколько бутылок спиртного
Мужчину госпитализировали
«Фиат Дукато» завалился на бок
Расправа произошла во время застолья
Проводится доследственная проверка
Пули попали в двигатель и радиатор
Его увезли в соседний посёлок