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Улан-удэнец украл у знакомого холодильник и стиральную машину

Улан-удэнец украл у знакомого холодильник и стиральную машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На преступление его подтолкнула нужда в деньгах

Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже бытовой техники из квартиры 48-летнего горожанина. Им оказался 36-летний ранее судимый знакомый мужчины, с которым они иногда распивали спиртные напитки.

Хозяин дома отсутствовал несколько дней. Тогда его знакомый, нуждающийся в деньгах, решился на кражу бытовой техники. Украв холодильник и стиральную машинку, вор продал их своему знакомому. При этом солгал, что техника принадлежит его младшему брату, который продаёт жильё и имущество. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

- В настоящее время злоумышленник также привлекается к уголовной ответственности ещё по двум фактам имущественных преступлений на территории Октябрьского района. Ранее во время расследования уголовных дел по данным фактам мужчина скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск и на днях задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Задержанный заключен под стражу.
кража

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