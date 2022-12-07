Вор украл сигареты, шоколадки и другой товар
В Закаменском районе Бурятии оперативники раскрыли крупную кражу из отделения почты, совершённую в июле.
- Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу имущества из отделения почты в одном из сёл Закаменского района, совершённую в июле текущего года. Тогда злоумышленником были похищены три коробки с сигаретами, шоколадками, сим-картами и прочим товаром, реализовавшимся в почтовом отделении. Ущерб оценён на сумму около 220 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.
Задержан 34-летний житель города Закаменск, который ранее был объявлен в розыск за квартирную кражу, но скрывался от правоохранительных органов.
Мужчина признался, что в одну из летних ночей, отжав стеклопакет, проник в помещение почтового отделения и украл товар. Почти всё украденное вор перевёз к себе. Только сим-карты выбросил из «соображений безопасности».
После вместе с украденными сигаретами, шоколадками и другими продуктами мужчина ушёл в лес, где и прятался всё это время. Лишь недавно он вернулся в город.
Ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления: кражи, грабежи, угоны транспорта и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. На него вновь возбуждены уголовные дела о кражах. Подозреваемый заключен под стражу.
В Бурятии взломщик почты с лета прятался в лесу
Происшествия, Фото:
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