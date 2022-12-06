Трое улан-удэнцев украли электрокабели почти на миллион рублей









Весной 2020 года 39-летний ранее судимый безработный мужчина предложил своей сожительнице украсть кабели, размещённые на линиях электропередачи в Иволгинском районе. Таким образом они совершили восемь краж. Впоследствии они привлекли к участию в преступной деятельности своего знакомого, с которым совершили ещё три кражи. В августе 2021 года их задержали полицейские при попытке очередного преступления.Установлено, что обвиняемые использовали одну и ту же схему. В тёмное время суток они выезжали на автомобиле на места преступлений. Женщина, оставаясь в машине, наблюдала за обстановкой, мужчины снимали с электроопоры провода. Похищенный кабель они обжигали и сдавали цветной металл в пункты приёма. Общий ущерб составил 932 тысячи рублей.- Суд назначил инициатору преступлений наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, ранее судимому соучастнику преступлений – наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Женщине назначено лишение свободы сроком 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Приговор не вступил в законную силу.