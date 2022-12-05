В Иркутской области катамаранщика будут судить за происшествие на Байкале

Восемь пассажиров самодельного судна оказались в воде



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя самодельного катамарана, по вине которого едва не пострадали туристы на Байкале. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



- По версии следствия, днём 17 августа обвиняемый, управляя самостоятельно изготовленным маломерным судном типа катамаран с подвесным мотором, не зарегистрированным в установленном порядке, катал восемь пассажиров с экскурсией по озеру Байкал вдоль юго-восточного берега острова Ольхон. Услугу он оказывал за деньги. При этом маломерное судно не соответствовало нормам комплектации и оборудования, а также требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.



Во время катания туристов судно разрушилось, и пассажиры попали в воду.



Свою вину обвиняемый признал в полном объёме.



Уголовное дело с утверждённым Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области для рассмотрения.

