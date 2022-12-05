05 декабря

2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

04 декабря

Популярное

В Иркутской области катамаранщика будут судить за происшествие на Байкале

В Иркутской области катамаранщика будут судить за происшествие на Байкале
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Восемь пассажиров самодельного судна оказались в воде

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя самодельного катамарана, по вине которого едва не пострадали туристы на Байкале. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

- По версии следствия, днём 17 августа обвиняемый, управляя самостоятельно изготовленным маломерным судном типа катамаран с подвесным мотором, не зарегистрированным в установленном порядке, катал восемь пассажиров с экскурсией по озеру Байкал вдоль юго-восточного берега острова Ольхон. Услугу он оказывал за деньги. При этом маломерное судно не соответствовало нормам комплектации и оборудования, а также требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Во время катания туристов судно разрушилось, и пассажиры попали в воду.

Свою вину обвиняемый признал в полном объёме.

Уголовное дело с утверждённым Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области для рассмотрения.
Байкал оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии убила мужчину, распускавшего о ней слухи
Жительница Бурятии убила мужчину, распускавшего о ней слухи
Происшествия, 05.12.2022
Убийство произошло во время утренней попойки  
В Иркутской области катамаранщика будут судить за происшествие на Байкале
В Иркутской области катамаранщика будут судить за происшествие на Байкале
Происшествия, 05.12.2022
Восемь пассажиров самодельного судна оказались в воде
На пожаре в Бурятии погибли курицы
На пожаре в Бурятии погибли курицы
Происшествия, 05.12.2022
Пожар произошёл в Ильинке
На трассе в Бурятии загорелась фура
На трассе в Бурятии загорелась фура
Происшествия, 05.12.2022
Водитель перевозил колёса от железнодорожного состава
В Бурятии мошенники пытаются нажиться на частичной мобилизации
В Бурятии мошенники пытаются нажиться на частичной мобилизации
Происшествия, 05.12.2022
Они собирают деньги с бизнесменов, прикидываясь главой Роспотребнадзора
В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить котельную
В Бурятии мужчина получил ожоги, пытаясь потушить котельную
Происшествия, 05.12.2022
Пожар произошёл из-за утечки из газового баллона
В Бурятии во время тумана произошло тройное ДТП
В Бурятии во время тумана произошло тройное ДТП
Происшествия, 05.12.2022
Аварию спровоцировал остановившийся на дороге водитель
В Бурятии сбитый пешеход впал в кому
В Бурятии сбитый пешеход впал в кому
Происшествия, 05.12.2022
Мужчина шёл по обочине дороги
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия, 05.12.2022
Врачи боролись за его жизнь две недели
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 05.12.2022
Личность погибшего устанавливается 
В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина
В Бурятии при пожаре в зимовье пострадал мужчина
Происшествия, 04.12.2022
Пострадавшего госпитализировали в БСМП
Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены
Житель Бурятии получил 11 лет колонии за убийство жены
Происшествия, 04.12.2022
Преступление произошло на почве ревности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^