Восемь пассажиров самодельного судна оказались в воде
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя самодельного катамарана, по вине которого едва не пострадали туристы на Байкале. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
- По версии следствия, днём 17 августа обвиняемый, управляя самостоятельно изготовленным маломерным судном типа катамаран с подвесным мотором, не зарегистрированным в установленном порядке, катал восемь пассажиров с экскурсией по озеру Байкал вдоль юго-восточного берега острова Ольхон. Услугу он оказывал за деньги. При этом маломерное судно не соответствовало нормам комплектации и оборудования, а также требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Во время катания туристов судно разрушилось, и пассажиры попали в воду.
Свою вину обвиняемый признал в полном объёме.
Уголовное дело с утверждённым Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области для рассмотрения.
В Иркутской области катамаранщика будут судить за происшествие на Байкале
Происшествия, Фото:
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