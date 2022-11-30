Водитель и пассажиры были задержаны
В Курумканском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и ГИБДД остановили автомобиль, в котором перевозились наркотики.
- Вечером сотрудникам правоохранительных органов поступила оперативная информация о том, что в сторону села Курумкан движется автомобиль, в котором, предположительно, находятся наркотические средства. Совместными усилиями сотрудников Росгвардии и госавтоинспекторов ДПС автомобиль без государственных регистрационных знаков был заблокирован на проезжей части, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Водитель и пассажиры были задержаны. В ходе досмотра в салоне отечественного автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли.
В полиции один из задержанных, 22-летний местный житель, сознался, что запрещённое растение он собрал для собственного употребления. По результатам экспертизы масса собранной конопли составила более 600 граммов.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Бурятии остановили машину с наркотиками
Происшествия, Фото:
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