В Бурятии остановили машину с наркотиками

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Водитель и пассажиры были задержаны



В Курумканском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и ГИБДД остановили автомобиль, в котором перевозились наркотики.



- Вечером сотрудникам правоохранительных органов поступила оперативная информация о том, что в сторону села Курумкан движется автомобиль, в котором, предположительно, находятся наркотические средства. Совместными усилиями сотрудников Росгвардии и госавтоинспекторов ДПС автомобиль без государственных регистрационных знаков был заблокирован на проезжей части, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Водитель и пассажиры были задержаны. В ходе досмотра в салоне отечественного автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли.



В полиции один из задержанных, 22-летний местный житель, сознался, что запрещённое растение он собрал для собственного употребления. По результатам экспертизы масса собранной конопли составила более 600 граммов.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

