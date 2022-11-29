Улан-удэнка перевела «полицейским из Москвы» 1,8 млн

Женщина очнулась только, когда ей предложили заложить квартиру



28 ноября в отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой мошенников, которые представлялись «высокопоставленными следователями», «сотрудниками Центробанка» и «полицейскими из Москвы».



Женщину обманули по уже классической схеме: якобы её имя аферисты оформили кредит, и деньги надо срочно спасать.



- Во время разговора злоумышленники представлялись сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции из Москвы, работниками Центробанка России, назвались именем представителя руководящего состава следственного управления Следственного комитета России по Бурятии. Они рекомендовали гражданке максимально исчерпать кредитный лимит самой, чтобы не оставить шанса мошенникам завладеть её деньгами. Кроме того, псевдоработники банка и силовых структур настаивали на содействии в поимке недобросовестных граждан, для чего необходимо было строго следовать озвученным инструкциям, - сообщили в МВД по Бурятии.



Мошенники находились в тесном контакте с горожанкой три дня. В результате она оформила в банках четыре кредита общей суммой почти в 1 800 000 рублей. Все заёмные средства она перевела на указанные счета.



Очнулась от обмана женщина только тогда, когда мошенники предложили взять очередной кредит под залог собственной квартиры.



Аналогичным мошенническим действиям подвергся и 40-летний житель Иволгинского района, которому позвонил лжесотрудник банка. Преступник воспользовался подменой номера: его абонентский номер копировал реальный телефон горячей линии банка. В результате разговора с мошенником мужчина лишился почти 500 тысяч рублей.



МВД Бурятии предупреждает: в случае звонков якобы сотрудников банка, сообщающих о подозрительных операциях по счету или его блокировке, оформлении неизвестными кредита на ваше имя, необходимо прекратить общение и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка .



Полицейские и следователи не вмешиваются в разговор сотрудников банка с клиентами и тем более не просят сообщать персональных данных банковских карт, а также оформлять кредиты для исчерпания кредитного потенциала и перевода средств на «безопасные» счета.

