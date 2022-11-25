Отцеубийце из Улан-Удэ дали восемь лет «строгача»

Мужчина расправился с родственником из-за «аморального поведения»

В начале ноября житель бурятской столицы, который расправился с собственным отцом, предстал перед судом. Его признали виновным в убийстве и приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаПроизошло всё в феврале. Мужчины повздорили из-за давней неприязни. Во время ссоры улан-удэнец ударил родственника ножом. Тот от полученных повреждений скончался на месте. А убийца сам позвонил в правоохранительные органы, вызвал скорую и попытался оказать раненому помощь.При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность самого злоумышленника, а также жизни его семьи. У улан-удэнца не было судимостей, он не пытался скрыться, а ещё признал свою вину и раскаялся в содеянном. Это послужило смягчающими обстоятельствами.- Суд также учёл противоправное и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления, состояние здоровья подсудимого, наличие близких родственников, которым он оказывает помощь, и мнение потерпевшей – его родной сестры, не настаивавшей на строгом наказании, – рассказали в пресс-службе Советского райсуда.