Улан-удэнец, убивший сожительницу, заплатил миллион рублей

Большую часть сумму ему отдали родственники



Судебные приставы взыскали в пользу семьи убитой жительницы Улан-Удэ компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.



Женщина была убита своим сожителем. Произошло этого, когда после распития спиртных напитков пара внезапно поссорилась. Во время конфликта женщина ударила мужчину бутылкой по голове, в ответ он нанёс ей семь ножевых ранений. От полученных травм жертва скончалась до приезда скорой.



Мужчина был осуждён. В том числе суд обязал выплатить 1 миллион рублей компенсации морального вреда.



- Поскольку осуждённый, находясь в местах лишения свободы, не работал, выплаты компенсации морального вреда начались после его выхода на свободу. Судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного характера. Было вынесено постановление об обращении на заработную плату, проводились розыскные действия в отношении имущества должника. Выплаты были ежемесячными, но небольшими суммами. В итоге после неоднократных профилактических бесед должнику помогли родственники. Они собрали недостающую сумму и полностью оплатили оставшуюся сумму долга, которая на тот момент составила без малого 850 тысяч рублей, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Помимо выплаченной компенсации морального вреда, был взыскан исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей.



