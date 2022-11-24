Большую часть сумму ему отдали родственники
Судебные приставы взыскали в пользу семьи убитой жительницы Улан-Удэ компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.
Женщина была убита своим сожителем. Произошло этого, когда после распития спиртных напитков пара внезапно поссорилась. Во время конфликта женщина ударила мужчину бутылкой по голове, в ответ он нанёс ей семь ножевых ранений. От полученных травм жертва скончалась до приезда скорой.
Мужчина был осуждён. В том числе суд обязал выплатить 1 миллион рублей компенсации морального вреда.
- Поскольку осуждённый, находясь в местах лишения свободы, не работал, выплаты компенсации морального вреда начались после его выхода на свободу. Судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного характера. Было вынесено постановление об обращении на заработную плату, проводились розыскные действия в отношении имущества должника. Выплаты были ежемесячными, но небольшими суммами. В итоге после неоднократных профилактических бесед должнику помогли родственники. Они собрали недостающую сумму и полностью оплатили оставшуюся сумму долга, которая на тот момент составила без малого 850 тысяч рублей, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
Помимо выплаченной компенсации морального вреда, был взыскан исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей.
Улан-удэнец, убивший сожительницу, заплатил миллион рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийство произошло в общежитии
Большую часть сумму ему отдали родственники
Деньги он положил на приборную панель
Момент он улучил в поезде
После отмены «условки» его на четыре года отправили в колонию
Юноша провёл под водой около четырёх минут
Два человека получили травмы
Хозяйка дома тщетно пыталась потушить огонь
Молодых финансовых мошенников поймали в Чите
Молодой человек сам выдал себя своим поведением
Мальчика сопровождала его мама
Тревогу бьют жители посёлка Восточный
Мужчина катался по сельским улицам
Происшествия, 23.11.2022
Нарушителя удалось быстро задержать
Происшествия, 23.11.2022
Его засекла городская система видеонаблюдения