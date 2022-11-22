Житель Бурятии получил пулю в живот из самодельного пистолета



Задержанный мужчина живёт в улусе Верхний Бургалтай Джидинского района.



- По данным следствия, в ночь на 22 ноября он употреблял спиртное в своём доме с компанией молодых людей, среди которых было несколько его родственников. Под утро с одним из них у мужчины на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в живот противнику из самодельного однозарядного мелкокалиберного пистолета, который незаконно хранил у себя дома. Очевидцы сразу вызвали врачей. Потерпевшего госпитализировали, и сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.



Утром 22 ноября в Джидинскую центральную районную больницу привезли молодого человека с огнестрельным ранением живота.Расследование занимаются следователи. Они уже задержали подозреваемого – 38-летнего родственника раненого парня.