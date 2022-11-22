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Житель Бурятии получил пулю в живот из самодельного пистолета

Житель Бурятии получил пулю в живот из самодельного пистолета
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина едва не убил своего родственника

Утром 22 ноября в Джидинскую центральную районную больницу привезли молодого человека с огнестрельным ранением живота.

Расследование занимаются следователи. Они уже задержали подозреваемого – 38-летнего родственника раненого парня.

Задержанный мужчина живёт в улусе Верхний Бургалтай Джидинского района.

- По данным следствия, в ночь на 22 ноября он употреблял спиртное в своём доме с компанией молодых людей, среди которых было несколько его родственников. Под утро с одним из них у мужчины на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в живот противнику из самодельного однозарядного мелкокалиберного пистолета, который незаконно хранил у себя дома. Очевидцы сразу вызвали врачей. Потерпевшего госпитализировали, и сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время следователь приступит к допросу подозреваемого, после чего будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. 
покушение на убийство

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