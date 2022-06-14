Алкозависимого водителя в Бурятии лишили прав

Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога



Как выяснила прокурорская проверка, житель Хоринского района Бурятии имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Однако он состоит на учёте у врача-нарколога, ему поставлен диагноз «синдром зависимости от алкоголя». Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.



Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия права сельчанина на управление транспортными средствами до снятия медицинских противопоказаний. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

