Алкозависимого водителя в Бурятии лишили прав

Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
Как выяснила прокурорская проверка, житель Хоринского района Бурятии имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. Однако он состоит на учёте у врача-нарколога, ему поставлен диагноз «синдром зависимости от алкоголя». Это заболевание входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении действия права сельчанина на управление транспортными средствами до снятия медицинских противопоказаний. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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