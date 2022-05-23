В Бурятии тушат сложный лесной пожар









Пожар локализован, сейчас продолжаются работы по дотушиванию.



Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём, так что он возник по вине человека.



Кроме этого, за прошедшие сутки, 22 мая, проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Закаменском и Селенгинском районах. Все они возникли из-за сухой грозы. На тушении работало 117 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 12 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар в Селенгинском районе ликвидирован на площади 0,2 га.



На утро 23 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Закаменском районе на площади 46,5 га, из которых 11,5 -лесная площадь.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.





В Бичурском районе Бурятии локализовали сложный лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, составила 400 га, 50 из которых пройдено верховым пожаром, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Тушение осложняется сильным порывистым ветром. Верховой пожар поднялся по хвойным молоднякам. С огнём сражаются 237 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных лесопользователей. Задействовано 47 единиц лесопожарной техники, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин.