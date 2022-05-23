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В Бурятии тушат сложный лесной пожар

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Огонь охватил более 400 га

В Бичурском районе Бурятии локализовали сложный лесной пожар. Площадь, пройденная огнём, составила 400 га, 50 из которых пройдено верховым пожаром, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Тушение осложняется сильным порывистым ветром. Верховой пожар поднялся по хвойным молоднякам. С огнём сражаются 237 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных лесопользователей. Задействовано 47 единиц лесопожарной техники, - отметил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства, Дмитрий Баклашкин.



Пожар локализован, сейчас продолжаются работы по дотушиванию.

Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём, так что он возник по вине человека.

Кроме этого, за прошедшие сутки, 22 мая, проводились работы по тушению трёх лесных пожаров в Закаменском и Селенгинском районах. Все они возникли из-за сухой грозы. На тушении работало 117 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 12 единиц лесопожарной техники.

Лесной пожар в Селенгинском районе ликвидирован на площади 0,2 га.

На утро 23 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в Закаменском районе на площади 46,5 га, из которых 11,5 -лесная площадь.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

лесные пожары

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