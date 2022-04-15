В Бурятии соболей убивали, ломая им лапки

Задержаны браконьеры, которые устраивали соболям мучительную смерть



В Баргузинском районе задержаны браконьеры, которые ловили соболей запрещённым способом, при котором зверьки умирали мучительной смертью.



В селе Баргузин был остановлен автомобиль, в котором обнаружили восемь тушек соболей, сообщили в Бурприроднадзоре.



Государственный инспектор определил, что пушной зверь добыт запрещённым способом – ногозахватывающими капканами. На фото видно, как переломило лапки соболя.



Бурприроднадзор составил административные протоколы по факту нарушения статьи 8.37 КоАП РФ «Осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты». Санкции статьи предусматривают лишение права на охоту на срок от одного года до двух лет, штраф от 35 до 50 тысяч рублей.



Использование ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами в стране запрещено.





