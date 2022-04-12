Братья спасли мужчину и женщину из горящей квартиры в Иркутской области













Накануне вечером произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме в 4 микрорайоне города Шелехова.На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на первом этаже шёл густой чёрный дым, наблюдалось сильное задымление в подъезде. С верхних этажей несколько жильцов дома просили о помощи. Возле подъезда в удовлетворительном состоянии находились мужчина и женщина, которых из горящей квартиры эвакуировали двое прохожих.- Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу в спасательных устройствах были выведены десять человек. При помощи автолестницы с третьего этажа были спасены ещё двое. Самостоятельно эвакуировались одиннадцать жильцов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.В течение четырёх минут открытое горение было ликвидировано. Огонь уничтожил мебель, личные вещи на площади 18 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади.- Дым, шедший из щелей входной двери квартиры на первом этаже, первым увидел сосед, который спускался по лестнице. Он выбежал из подъезда посмотреть, что творится снаружи. В окне он увидел мужчину, который просил о помощи. В это время мимо дома проходили двое молодых людей, которые пришли на подмогу. Эдуард Сазанский побежал домой, чтоб вызвать экстренные службы. А Курбан-Али и Озурбек Назировы попытались зайти в горящую квартиру, но с первого раза не смогли это сделать из-за сильного задымления. Только со второго раза им удалось вывести мужчину. Спасённый сообщил, что в дальней комнате находится женщина. И только с четвёртого раза братья, прикрыв органы дыхания тряпками, в дыму смогли отыскать женщину. Её в бессознательном состоянии вытащили на свежий воздух, где чуть позже она пришла в себя. Госпитализация в медицинское учреждение никому не потребовалась, - прокомментировал Максим Крачко, помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 6 города Шелехова.Причина пожара дознавателями МЧС России устанавливается.