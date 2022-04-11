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В Бурятии зафиксировано массовое отравление в детсаду

В Бурятии зафиксировано массовое отравление в детсаду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У детей началась рвота в садике, а также дома

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии разбираются в причинах массового отравления воспитанников детского сада. Сразу у нескольких детей из ясельной группы началась рвота. Родители рассказали об этом в районной группе «Тарбагатай-инфо».

- 7 апреля в ясельной группе (вторая младшая) после обеда у детей началась рвота. Детей кого рвало уже в садике, кого дома вечером и ночью. Прошу незамедлительно начать проверку по качеству продуктов питания и пищи, которую подают малышам. А также сообщить о данном факте в соответствующие компетентные органы, - обратилась мать одного из детей.

Заведующий детским садом раскрыл подробности инцидента.

- 7 апреля во второй группе раннего развития находились 16 детей. У трёх после сончаса случилась рвота. Незамедлительно были вызваны родители, дети отстранены от сада. Также вечером дома ещё у трёх воспитанников была рвота. Со стороны руководства садика родителям было рекомендовано обратиться в медицинское учреждение для обследования и сдачи анализов, - сообщили заведующий.

8 апреля была проведена санитарная обработка группы. Также усилен «утренний фильтр» в садике по профилактике кишечных заболеваний.

Отметим, случившееся коснулось только одной группы детского сада.

Сейчас специалисты ожидают результатов лабораторных исследований.

- Роспотребнадзор выезжает на проверку по экстренному извещению, которое подается от медицинского учреждения, - пояснил заведующий детсадом.

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