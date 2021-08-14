В Бурятии потушили грозовой пожар

На утро лесных пожаров не обнаружено
За прошедшие сутки в Хоринском районе Бурятии произошёл один лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы. Огонь тушили 10 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, задействовано две единицы лесопожарной техники.
За несколько часов пожар ликвидирован на площади 0,5 га.
На утро 14 августа новых возгораний в лесах республики не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают, в республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
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