Мужчину и женщину задержали по дороге к месту сбыта наркотиков
Баргузинский районный суд признал трёх жителей Бурятии виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
В феврале 2020 года мужчина и две женщины везли в автомобиле более трёх кг гашиша. Они ехали в Северобайкальск, где планировали продать гашиш.
Во время следования в Баргузинском районе неудавшихся сбытчиков задержали полицейские.
Суд мужчине назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Женщины получили от 6 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.
Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии осудили трёх неудавшихся сбытчиков гашиша
Происшествия, Фото:
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