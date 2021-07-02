В Бурятии осудили трёх неудавшихся сбытчиков гашиша

Происшествия, Фото: из архива

Мужчину и женщину задержали по дороге к месту сбыта наркотиков



Баргузинский районный суд признал трёх жителей Бурятии виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.



В феврале 2020 года мужчина и две женщины везли в автомобиле более трёх кг гашиша. Они ехали в Северобайкальск, где планировали продать гашиш.



Во время следования в Баргузинском районе неудавшихся сбытчиков задержали полицейские.



Суд мужчине назначил 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Женщины получили от 6 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.



Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



