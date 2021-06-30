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В Иркутске предотвратили хищение 1,5 млн у пенсионерки

В Иркутске предотвратили хищение 1,5 млн у пенсионерки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пенсионерка совершила более 100 переводов

Накануне в дежурную часть полиции обратилась 72-летняя иркутянка с заявлением о том, что с её счёта аферисты похитили деньги.

Пенсионерке несколько дней назад позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. Она пояснила, что неизвестные якобы пытаются перевести деньги с её счета. Для предотвращения хищения денег девушка переключила потерпевшую на «сотрудника полиции», который сообщил о попытке перевода денег на другой счёт. Пенсионерка, поверив, выполнила все требования о снятии и переводе финансов на «безопасный» счёт.

Пострадавшая через банкомат совершила более 100 операций, переводя деньги на различные телефонные номера, указанные аферистами. В результате жительница Иркутска лишилась около 1,5 миллионов рублей. После этого телефонные номера звонивших стали недоступными. Женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Благодаря своевременному обращению в органы внутренних дел, полицейским удалось пресечь снятие денег. В настоящее время денежные средства на счетах, на которые жительница Иркутска перевела свои сбережения, заблокированы.

Ни в коем случае нельзя выполнять указания незнакомцев, представляющихся работниками банков или правоохранительных органов.


По информации ГУ МВД по Иркутской области

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