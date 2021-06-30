Пенсионерка совершила более 100 переводов
Накануне в дежурную часть полиции обратилась 72-летняя иркутянка с заявлением о том, что с её счёта аферисты похитили деньги.
Пенсионерке несколько дней назад позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. Она пояснила, что неизвестные якобы пытаются перевести деньги с её счета. Для предотвращения хищения денег девушка переключила потерпевшую на «сотрудника полиции», который сообщил о попытке перевода денег на другой счёт. Пенсионерка, поверив, выполнила все требования о снятии и переводе финансов на «безопасный» счёт.
Пострадавшая через банкомат совершила более 100 операций, переводя деньги на различные телефонные номера, указанные аферистами. В результате жительница Иркутска лишилась около 1,5 миллионов рублей. После этого телефонные номера звонивших стали недоступными. Женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Благодаря своевременному обращению в органы внутренних дел, полицейским удалось пресечь снятие денег. В настоящее время денежные средства на счетах, на которые жительница Иркутска перевела свои сбережения, заблокированы.
Ни в коем случае нельзя выполнять указания незнакомцев, представляющихся работниками банков или правоохранительных органов.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске предотвратили хищение 1,5 млн у пенсионерки
Происшествия, Фото:
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