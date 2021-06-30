Мужчина пытался скрыться от полицейских
Вечером 28 июня в Иркутске мужчина открыл стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Лермонтова, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В полицию позвонили очевидцы, которые услышали выстрелы из припаркованного у дома автомобиля Mercedes-Benz. На место срочно прибыл экипаж патрульно-постовой службы.
Сотрудники полиции попытались задержать водителя. Однако он тронулся с места, допустил столкновение с патрульной машиной и, воспользовавшись моментом, попытался скрыться.
В городе был введён план «Перехват». Вскоре кроссовер экипаж ГИБДД обнаружил в посёлке Ново-Иркутский. За рулём оказался 40-летний иркутянин.
От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. На вопрос «Зачем вы стреляли?» ответил:
- Не знаю, о чём вы вообще говорите. Я понятия не имею, что вы мне предъявляете.
- Я хочу адвоката, - потребовал задержанный, говоря при этом с трудом.
В отделе полиции стрелок пояснил, что после ссоры с женой, сделал несколько выстрелов в воздух из окна своего авто. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, в отношении мужчины составлено четыре административных протокола за нарушения правил дорожного движения. Травматический пистолет изъят.
Иркутянин устроил стрельбу у жилого дома после ссоры с женой
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