Иркутянин устроил стрельбу у жилого дома после ссоры с женой

Мужчина пытался скрыться от полицейских



Вечером 28 июня в Иркутске мужчина открыл стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Лермонтова, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В полицию позвонили очевидцы, которые услышали выстрелы из припаркованного у дома автомобиля Mercedes-Benz. На место срочно прибыл экипаж патрульно-постовой службы.



Сотрудники полиции попытались задержать водителя. Однако он тронулся с места, допустил столкновение с патрульной машиной и, воспользовавшись моментом, попытался скрыться.



В городе был введён план «Перехват». Вскоре кроссовер экипаж ГИБДД обнаружил в посёлке Ново-Иркутский. За рулём оказался 40-летний иркутянин.



От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. На вопрос «Зачем вы стреляли?» ответил:



- Не знаю, о чём вы вообще говорите. Я понятия не имею, что вы мне предъявляете.



- Я хочу адвоката, - потребовал задержанный, говоря при этом с трудом.



В отделе полиции стрелок пояснил, что после ссоры с женой, сделал несколько выстрелов в воздух из окна своего авто. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.



Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, в отношении мужчины составлено четыре административных протокола за нарушения правил дорожного движения. Травматический пистолет изъят.

