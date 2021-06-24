Мошенник из Бурятии обманывал жителей Ольхона

Мошенник обманывал с помощью демонстрационной бизнес-версии платежной системы



В Иркутской области в суд передано уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Бурятия. Он обманул несколько жителей Ольхонского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В конце августа 2020 года молодой человек приехал на остров Ольхон отдыхать. При этом при себе он не имел как наличных денег, так и на банковских счетах.



Молодой человек ранее была индивидуальным предпринимателем, поэтому у него была установлена на телефоне демонстрационная бизнес-версия популярной платёжной системы. Она якобы подтверждала наличие на счёте миллиона рублей.



Воспользовавшись этой программой, турист из Бурятии в качестве доказательства своей состоятельности купил у местного жителя автомобиль, а у другого занял 10 тысяч рублей. Также в прокуратуре Иркутской области отмечают, что молодой человек обращался за услугами транспортной перевозки по достопримечательностям Ольхона.



Всем потерпевшим молодой человек говорил, что перевёл деньги онлайн, и они в течение двух-трёх дней поступят им на счета.



Общая сумма причинённого ущерба составила 60 тысяч рублей.



Молодого человека задержали на территории Ольхонского района. Известно, что подозреваемый находился в федеральном розыске за совершение мошеннических действий на территории России.



В настоящее время все материалы уголовного дела вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Ольхонский районный суд.



