Отшельник пошёл на преступление ради сигарет и алкоголя
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии лесной отшельник ограбил продуктовый магазин.
Сообщение о грабеже оперативно получили патрулировавшие улицы сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Они приехали на место и увидели, как из магазина выбегает мужчина с пакетами.
Росгвардейцы бросились в погоню за убегающим мужчиной и вскоре догнали его.
В ходе разбирательства было установлено, что мужчина несколько лет живёт лесу. Он лишь изредка выходил в посёлок.
В этот раз он зашёл в магазин, перепрыгнул через прилавок, избил продавца и стал сгребать в пакет алкогольные напитки и сигареты. После чего попытался скрыться, но был вовремя задержан росгвардейцами.
- Задержанный, 54-летний уроженец Черниговской области Украины, без определённого места жительства был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа
Происшествия, Фото:
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