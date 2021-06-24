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В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа

В Бурятии отшельник вышел из леса ради грабежа
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Отшельник пошёл на преступление ради сигарет и алкоголя

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии лесной отшельник ограбил продуктовый магазин.

Сообщение о грабеже оперативно получили патрулировавшие улицы сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Они приехали на место и увидели, как из магазина выбегает мужчина с пакетами.

Росгвардейцы бросились в погоню за убегающим мужчиной и вскоре догнали его.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина несколько лет живёт лесу. Он лишь изредка выходил в посёлок.

В этот раз он зашёл в магазин, перепрыгнул через прилавок, избил продавца и стал сгребать в пакет алкогольные напитки и сигареты. После чего попытался скрыться, но был вовремя задержан росгвардейцами.

- Задержанный, 54-летний уроженец Черниговской области Украины, без определённого места жительства был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
грабеж Росгвардия
 
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