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В Бурятии держали в трудовом рабстве шестерых граждан Киргизии

В Бурятии держали в трудовом рабстве шестерых граждан Киргизии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта

Шестерых граждан Киргизии незаконно удерживали на ферме в селе Нижний Шатай Мухоршибирского района Бурятии. Об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

Информация о попавших в трудовое рабство поступила в канцелярию посольства Кыргызской Республики в Иркутске 2 июня.

Выяснилось, что граждане Киргизии прибыли на договорной основе в Бурятию зимой 2021 года. Посредником выступил их соотечественник.

- Несмотря на договоренности по условиям и оплате труда, местный работодатель нарушил права работников, а также изъял у них паспорта, - говорится в сообщении МИД.

14 июня при содействии бурятских полицейских паспорта работникам вернули. На следующий день трое из них покинули ферму.

18 июня при содействии киргизской диаспоры с фермы вывезли оставшихся трёх работников. Сейчас они размещены в гостинице в Улан-Удэ, помощь им оказывает диаспора.

Уточняется, что правоохранительные органы в Бурятии проводят доследственную проверку. 
Киргизия трудовое законодательство
 
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