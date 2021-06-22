В Бурятии держали в трудовом рабстве шестерых граждан Киргизии

Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта



Шестерых граждан Киргизии незаконно удерживали на ферме в селе Нижний Шатай Мухоршибирского района Бурятии. Об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.



Информация о попавших в трудовое рабство поступила в канцелярию посольства Кыргызской Республики в Иркутске 2 июня.



Выяснилось, что граждане Киргизии прибыли на договорной основе в Бурятию зимой 2021 года. Посредником выступил их соотечественник.



- Несмотря на договоренности по условиям и оплате труда, местный работодатель нарушил права работников, а также изъял у них паспорта, - говорится в сообщении МИД.



14 июня при содействии бурятских полицейских паспорта работникам вернули. На следующий день трое из них покинули ферму.



18 июня при содействии киргизской диаспоры с фермы вывезли оставшихся трёх работников. Сейчас они размещены в гостинице в Улан-Удэ, помощь им оказывает диаспора.



Уточняется, что правоохранительные органы в Бурятии проводят доследственную проверку.

