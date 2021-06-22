Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта
Шестерых граждан Киргизии незаконно удерживали на ферме в селе Нижний Шатай Мухоршибирского района Бурятии. Об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.
Информация о попавших в трудовое рабство поступила в канцелярию посольства Кыргызской Республики в Иркутске 2 июня.
Выяснилось, что граждане Киргизии прибыли на договорной основе в Бурятию зимой 2021 года. Посредником выступил их соотечественник.
- Несмотря на договоренности по условиям и оплате труда, местный работодатель нарушил права работников, а также изъял у них паспорта, - говорится в сообщении МИД.
14 июня при содействии бурятских полицейских паспорта работникам вернули. На следующий день трое из них покинули ферму.
18 июня при содействии киргизской диаспоры с фермы вывезли оставшихся трёх работников. Сейчас они размещены в гостинице в Улан-Удэ, помощь им оказывает диаспора.
Уточняется, что правоохранительные органы в Бурятии проводят доследственную проверку.
В Бурятии держали в трудовом рабстве шестерых граждан Киргизии
Происшествия, Фото:
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