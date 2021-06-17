Житель Бурятии ограбил соседку, не давшую ему сигареты

Мужчина забрал два телефона



Днём 15 июня в полицию Прибайкальского района от 42-летней жительницы села Турунтаево поступило сообщение о хищении двух мобильных телефонов. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Женщина рассказала, что днём 15 июня, когда она находилась дома одна, через незапертую дверь зашёл нетрезвый сосед. Он попросил дать ему сигареты, но получил отказ. Тогда мужчина схватил два мобильных телефона хозяйки и убежал.



Сотрудники полиции задержали 35-летнего не работающего, ранее не судимого местного жителя. Телефоны у него изъяли.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



