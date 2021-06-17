В Иркутской области замдиректора МКУ получил взятку за место на кладбище









В Иркутском районе задержан за получение взятки 62-летний заместитель директора ритуального агентства. Его задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно со следователями СК и бойцами СОБР управления Росгвардии.- По версии следствия, 9 июня заместитель директора муниципального казенного предприятия, распределяющего земельные участки под захоронение, получил от мужчины 200 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за право выбора клиентом места захоронения близкого родственника на кладбище, расположенном на 8 км. Голоустненского тракта, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли документацию и иные вещественные доказательства.Задержанному предъявлено обвинении в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.