Улан-удэнца поймали в лесу с марихуаной

Происшествия, Фото: из архива

С мужчины взята подписка о невыезде



Вечером 11 июня в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля в лесу недалеко от Саянтуя задержали 37-летнего улан-удэнца. У него изъяли около 300 граммов марихуаны.



- Задержанный мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение наркопреступления. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



