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Улан-удэнца поймали в лесу с марихуаной

Улан-удэнца поймали в лесу с марихуаной
Происшествия,  Фото:из архива
С мужчины взята подписка о невыезде

Вечером 11 июня в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля в лесу недалеко от Саянтуя задержали 37-летнего улан-удэнца. У него изъяли около 300 граммов марихуаны.

- Задержанный мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение наркопреступления. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

наркотики марихуана
 
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