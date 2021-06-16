С мужчины взята подписка о невыезде
Вечером 11 июня в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля в лесу недалеко от Саянтуя задержали 37-летнего улан-удэнца. У него изъяли около 300 граммов марихуаны.
- Задержанный мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение наркопреступления. Избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщили в МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
Улан-удэнца поймали в лесу с марихуаной
Происшествия, Фото:
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