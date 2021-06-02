Жительница Бурятии воспользовалась найденной на улице картой

За кражу денег она получила условный срок



Джидинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, укравшей деньги с чужой банковской карты.



В августе 2020 года женщина на улице в селе Петропавловка обнаружила на земле банковскую карту. На карте был знак бесконтактного пользования, чем и воспользовалась воровка.



Подсудимая пояснила, что в содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет. Она возместила причинённый ущерб.



Суд признал её виновной в краже и назначил 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.



- На основании ст.76 УК РФ, п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ в отношении Г. изменена категория преступления на менее тяжкую - с тяжкого преступления на преступление средней тяжести, Г. освобождена от отбывания назначенного наказания на основании ст.86 ч.2 УК РФ, - отметили в Джидинском районном суде.



Приговор вступил в законную силу.

