За кражу денег она получила условный срок
Джидинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, укравшей деньги с чужой банковской карты.
В августе 2020 года женщина на улице в селе Петропавловка обнаружила на земле банковскую карту. На карте был знак бесконтактного пользования, чем и воспользовалась воровка.
Подсудимая пояснила, что в содеянном раскаивается, о случившемся сожалеет. Она возместила причинённый ущерб.
Суд признал её виновной в краже и назначил 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком 6 месяцев.
- На основании ст.76 УК РФ, п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ в отношении Г. изменена категория преступления на менее тяжкую - с тяжкого преступления на преступление средней тяжести, Г. освобождена от отбывания назначенного наказания на основании ст.86 ч.2 УК РФ, - отметили в Джидинском районном суде.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии воспользовалась найденной на улице картой
Происшествия, Фото:
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