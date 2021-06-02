В Бурятии пьяный мотоциклист наехал на 4-летнего сына





1 июня около семи часов вечера в селе Бурдуны Кяхтинского района Бурятии четырёхлетний ребёнок получил травмы по вине своего пьяного отца.- 39-летний водитель мотоцикла «Восход», не имеющий права управления транспортным средством, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на своего малолетнего сына. В результате ДТП четырёхлетний ребёнок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Результат освидетельствования отца ребёнка составил 0.90 мг/л. Он был оформлен по ст. 12.8ч.3 КоАП.Всего за прошедшие сутки инспекторы ДПС в Бурятии выявили 470 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 пьяных водителей, ещё пять человек – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и пять автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.