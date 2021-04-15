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Спецназовец из Бурятии разбился при прыжке с парашютом

Спецназовец из Бурятии разбился при прыжке с парашютом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погиб командир отделения спецназа «Росич»

Уроженец Бурятии Тумэн В., командир отделения спецназа «Росич» разбился насмерть во время учебного прыжка с парашютом на аэродроме «Финам» в деревне Большое Грызлово в Серпухове Московской области, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, 13 апреля у 30-летнего контрактника не раскрылся парашют. От полученных травм он скончался на месте.

Причины трагедии выясняются, проводится проверка.

Отряд «Росич», в котором нёс службу уроженец Бурятии, базируется на территории Ростовской области и находится в ведении Росгвардии.

Стоит отметить, что в послужном списке «Росича» сотни проведённых операций на территории России, в том числе в Чечне.

В пресс-службе Росгвардии по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о том, что погибший уроженец Бурятии.

- Командование и личный состав Росгвардии выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. По факту несчастного случая проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2017 года под Улан-Удэ во время плановых тренировок при прыжке с парашютом погиб военнослужащий-десантник из воинской части в посёлке Сосновый Бор. У контрактника не раскрылся парашют.

смерть Росгвардия спецназ
 
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