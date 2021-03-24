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МЧС представило видео с провалившимся на Байкале автомобилями

МЧС представило видео с провалившимся на Байкале автомобилями
Происшествия, 
Только в двух районах Иркутской области под лёд Байкала ушли 10 автомобилей

С начала 2021 года на озере Байкал в Ольхонском и Слюдянском районе Иркутской области было зарегистрировано 10 провалов автомобилей под лёд. В результате происшествий погибли два человека, один числится пропавшим без вести.

- Каждый из этих случаев стал следствием халатного и безответственного отношения к требованиям безопасности. Ледовая обстановка на водных объектах региона остаётся сложной. Как отмечают сотрудники ГИМС - безопасный лёд тот, на который ты не выезжаешь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Выезд на лёд запрещён и смертельно опасен. Чтобы напомнить об этом, представители МЧС из Иркутской области представили видео с кадрами, на которое наложили тревожную музыку:


Байкал МЧС провалы под лед
 
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