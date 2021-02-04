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Забайкалец сжёг угнанную машину

Забайкалец сжёг угнанную машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень хотел доехать в соседний посёлок, но она заглохла

В Забайкальском крае у 39-летнего мужчины был угнан «УАЗ-2206». Автомобиль был припаркован во дворе многоквартирного дома. Потерпевший заверил полицейских, что закрывал двери машины на ключ.

Полицейские нашли машину сгоревшим в лесу недалеко от посёлка Ксеньевка. В дальнейшем стражи порядка установили личность подозреваемого и место его нахождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Угонщиком оказался 24-летний житель города Могоча. Парень признался в преступлении и рассказал, что взял машину, чтобы съездить в соседний населенный пункт. По дороге в посёлок машина заглохла, после чего он поджег её и ушёл.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
угон
 
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