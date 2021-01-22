 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

В Улан-Удэ собака покусала двоих детей

В Улан-Удэ собака покусала двоих детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу

На Мелькомбинате в Улан-Удэ алабай напал на двоих детей – мальчиков 11 и 12 лет. Их госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. 

- 11-летний мальчик поступил с укушенными ранами предплечий, состояние удовлетворительное. Оказана необходимая медицинская помощь. Ребёнок отправлен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.

Что касается второго мальчика, то он поступил с укушенными ранами волосистой части головы, плеча, бедра и спины.

- На сегодняшний момент оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится операция. Состояние стабильное, - добавили в минздраве республики.

Подробности инцидента выясняются. В Комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что собака домашняя, привита, возраст собаки - 3 года. 

собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ собака покусала двоих детей
В Улан-Удэ собака покусала двоих детей
Происшествия, 22.01.2021
Дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу
В Бурятии женщина вынуждена была жить с трупом дочери два дня
В Бурятии женщина вынуждена была жить с трупом дочери два дня
Происшествия, 22.01.2021
В ближайшее время пройдёт рабочее совещание двух министерств из-за этого случая
В Бурятии вору не стали ужесточать приговор
В Бурятии вору не стали ужесточать приговор
Происшествия, 22.01.2021
Мужчину приговорили к трём годам колонии
Читинец провернул афёру с iPhone 11 Pro
Читинец провернул афёру с iPhone 11 Pro
Происшествия, 22.01.2021
Парень уговорил взять знакомую взять телефон в кредит
В Бурятии старшина роты присвоил сухпайки
В Бурятии старшина роты присвоил сухпайки
Происшествия, 22.01.2021
Получатели сухпайков подтвердили, что не расписывались в ведомости
На Байкале сломалась аэролодка с четырьмя людьми
На Байкале сломалась аэролодка с четырьмя людьми
Происшествия, 22.01.2021
Аэролодка сломалась в бухте Сенная
В Улан-Удэ началась проверка истории с раздетым детсадовцем
В Улан-Удэ началась проверка истории с раздетым детсадовцем
Происшествия, 22.01.2021
Мальчика в нижнем белье на улице увидела прохожая
В Улан-Удэ в ДТП попали четыре автомобиля
В Улан-Удэ в ДТП попали четыре автомобиля
Происшествия, 22.01.2021
Авария случилась в утренний «час пик»
В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак
В Улан-Удэ «Лада» снесла дорожный знак
Происшествия, 22.01.2021
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
Жителям Бурятии рассказали, что делать при отравлении в кафе
Жителям Бурятии рассказали, что делать при отравлении в кафе
Происшествия, 22.01.2021
Наиболее опасны многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма
В Иркутской области возбудили дело за сексуальное насилие над осуждённым
В Иркутской области возбудили дело за сексуальное насилие над осуждённым
Происшествия, 22.01.2021
Пострадавший госпитализирован в областную больницу
Туристы на Байкале рискуют жизнью ради фотографий
Туристы на Байкале рискуют жизнью ради фотографий
Происшествия, 22.01.2021
В популярных местах Байкала лёд всё ещё опасен
В Улан-Удэ начальника цеха ЛВРЗ будут судить за инцидент с ущербом в 9 млн
В Улан-Удэ начальника цеха ЛВРЗ будут судить за инцидент с ущербом в 9 млн
Происшествия, 22.01.2021
На складской площадке ЛВРЗ столкнулись вагоны и седельный тягач
В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
Происшествия, 22.01.2021
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^