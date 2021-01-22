В Улан-Удэ собака покусала двоих детей

Дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу
На Мелькомбинате в Улан-Удэ алабай напал на двоих детей – мальчиков 11 и 12 лет. Их госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
- 11-летний мальчик поступил с укушенными ранами предплечий, состояние удовлетворительное. Оказана необходимая медицинская помощь. Ребёнок отправлен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.
Что касается второго мальчика, то он поступил с укушенными ранами волосистой части головы, плеча, бедра и спины.
- На сегодняшний момент оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится операция. Состояние стабильное, - добавили в минздраве республики.
Подробности инцидента выясняются. В Комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что собака домашняя, привита, возраст собаки - 3 года.
Дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу
В ближайшее время пройдёт рабочее совещание двух министерств из-за этого случая
Мужчину приговорили к трём годам колонии
Браконьеры убили четырёх косуль
Парень уговорил взять знакомую взять телефон в кредит
Получатели сухпайков подтвердили, что не расписывались в ведомости
Аэролодка сломалась в бухте Сенная
Мальчика в нижнем белье на улице увидела прохожая
Авария случилась в утренний «час пик»
ДТП произошло на бульваре Карла Маркса
Наиболее опасны многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма
Пострадавший госпитализирован в областную больницу
В популярных местах Байкала лёд всё ещё опасен
На складской площадке ЛВРЗ столкнулись вагоны и седельный тягач
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной