В Улан-Удэ собака покусала двоих детей



На Мелькомбинате в Улан-Удэ алабай напал на двоих детей – мальчиков 11 и 12 лет. Их госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.



- 11-летний мальчик поступил с укушенными ранами предплечий, состояние удовлетворительное. Оказана необходимая медицинская помощь. Ребёнок отправлен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.



Что касается второго мальчика, то он поступил с укушенными ранами волосистой части головы, плеча, бедра и спины.



- На сегодняшний момент оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится операция. Состояние стабильное, - добавили в минздраве республики.



Подробности инцидента выясняются. В Комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что собака домашняя, привита, возраст собаки - 3 года.





