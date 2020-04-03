Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы
В Бодайбо возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, вечером 31 марта в одном из подъездов жилого дома произошел конфликт между двумя мужчинами. Подозреваемый нанес оппоненту множественные удары монтировкой по различным частям тела. От полученных травм 56-летний мужчина скончался в больнице.
По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Известно, что ранее он был судим четыре раза.
Мужчина пояснил, что причиной конфликта стало то, что соседка, проживающая над ним, затопила его квартиру. Когда он поднялся к ней, чтобы решить проблему, оттуда вышел мужчина и завязалась драка. Известно, что потерпевший там не проживал, а находился в гостях у женщины.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Происшествия, Фото:
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