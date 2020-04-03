 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой

Жителя Иркутской области до смерти избили монтировкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной конфликта стала затопленная квартира убийцы

В Бодайбо возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 31 марта в одном из подъездов жилого дома произошел конфликт между двумя мужчинами. Подозреваемый нанес оппоненту множественные удары монтировкой по различным частям тела. От полученных травм 56-летний мужчина скончался в больнице.

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Известно, что ранее он был судим четыре раза.

Мужчина пояснил, что причиной конфликта стало то, что соседка, проживающая над ним, затопила его квартиру. Когда он поднялся к ней, чтобы решить проблему, оттуда вышел мужчина и завязалась драка. Известно, что потерпевший там не проживал, а находился в гостях у женщины.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего с собакой
Происшествия, 03.04.2020
Улан-удэнец вышел погулять с собакой и не вернулся
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Происшествия, 03.04.2020
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» протаранил «скорую»
Происшествия, 02.04.2020
По словам очевидцев, в карете «скорой» были больные
В России 771 новый случай коронавируса
В России 771 новый случай коронавируса
Происшествия, 02.04.2020
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Торговые сети Читы бесплатно раздают покупателям маски и перчатки
Происшествия, 02.04.2020
Также в магазинах есть разметки, которые позволяют покупателям соблюдать дистанцию
В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса
В Иркутской области предотвратили вырубку 73 тысяч га леса
Происшествия, 02.04.2020
Участок с защитным лесом предоставили в аренду юридическому лицу
В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку
В Иркутске экипаж ДПС помог теряющему сознание ребёнку
Происшествия, 02.04.2020
За помощью к сотрудникам обратилась мама мальчика
В Забайкалье в квартире нашли тела двух убитых
В Забайкалье в квартире нашли тела двух убитых
Происшествия, 02.04.2020
В отдел полиции доставили возможного убийцу
В Иркутской области предупреждают о мошенниках на фоне коронавируса
Происшествия, 02.04.2020
Они обещают выплаты из-за карантина или же продают чудо-лекарства от инфекции
МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
Происшествия, 02.04.2020
Сейчас полицейские разыскивают пострадавших

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^