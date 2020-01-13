Подозреваемый попал в камеру видеонаблюдения
В Братске полицейские разыскивают мужчину, укравшего смартфон с витрины магазина.
Кража произошла в октябре 2019 года. В магазине «ДНС» по улице Крупской, 9А, был похищен телефон стоимостью более 12 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска при изучении записей с камер видеонаблюдения установили подозреваемого. Это высокий плотного телосложения мужчина в тёмной бейсболке с красным козырьком, чёрной удлинённой куртке с капюшоном, синих джинсах и коричневых ботинках.
В магазине он был с пожилой женщиной в серо-голубой куртке с капюшоном и чёрном берете, сообщает межмуниципальное управления МВД России «Братское».
Тех, кто узнал этих граждан, просят сообщить в отдел полиции №1 по адресу: г. Братск, ул. Янгеля, 161Г, или по следующим телефонам:
8 (3953) 41-20-03, 8-950-058-80-26; 102 (со всех мобильных операторов) или 112.
В Братске мужчина украл смартфон в «ДНС»
Происшествия, Фото:
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