В Братске мужчина украл смартфон в «ДНС»

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Подозреваемый попал в камеру видеонаблюдения



В Братске полицейские разыскивают мужчину, укравшего смартфон с витрины магазина.



Кража произошла в октябре 2019 года. В магазине «ДНС» по улице Крупской, 9А, был похищен телефон стоимостью более 12 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска при изучении записей с камер видеонаблюдения установили подозреваемого. Это высокий плотного телосложения мужчина в тёмной бейсболке с красным козырьком, чёрной удлинённой куртке с капюшоном, синих джинсах и коричневых ботинках.



В магазине он был с пожилой женщиной в серо-голубой куртке с капюшоном и чёрном берете, сообщает межмуниципальное управления МВД России «Братское».



Тех, кто узнал этих граждан, просят сообщить в отдел полиции №1 по адресу: г. Братск, ул. Янгеля, 161Г, или по следующим телефонам:



8 (3953) 41-20-03, 8-950-058-80-26; 102 (со всех мобильных операторов) или 112.

