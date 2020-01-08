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Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги

Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт

В отдел полиции в Чите поступило сообщение о хищении золотой цепочки, телефона и пяти тысяч рублей от жителя села Нижний Цасучей. Потерпевший приехал в Читу к родственникам и накануне познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт. Злоумышленники нанесли ему побои, отобрали вещи и деньги.

Позже подозреваемых задержали. Ими оказались два ранее судимых читинца. На допросе от них получены признательные показания.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
грабеж
 
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