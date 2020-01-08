Он познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт
В отдел полиции в Чите поступило сообщение о хищении золотой цепочки, телефона и пяти тысяч рублей от жителя села Нижний Цасучей. Потерпевший приехал в Читу к родственникам и накануне познакомился с двумя мужчинами, с которыми в ходе распития алкоголя возник конфликт. Злоумышленники нанесли ему побои, отобрали вещи и деньги.
Позже подозреваемых задержали. Ими оказались два ранее судимых читинца. На допросе от них получены признательные показания.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Новые знакомые отобрали у забайкальца вещи и деньги
Происшествия, Фото:
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