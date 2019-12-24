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Улан-удэнец украл вещи из дачи пенсионерки

Улан-удэнец украл вещи из дачи пенсионерки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина стащил радиоприёмник, инструменты, покрывала и куртку

Жительница Бурятии обратилась к полицейским Заиграевского района с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что ночью в её дачный дом проник неизвестный и украл имущество.

Осмотрев место происшествия, эксперты-криминалисты обнаружили следы пальцев рук преступника.

Сотрудники уголовного розыска задержали неработающего, ранее судимого за имущественные преступления 26-летнего жителя Улан-Удэ.

Мужчина разбил окно на веранде проник и украл радиоприемник, хозяйственные инструменты, покрывала и куртку. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Злоумышленника арестовали. Украденное не изъято.

За кражу возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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