Улан-удэнец украл вещи из дачи пенсионерки

Мужчина стащил радиоприёмник, инструменты, покрывала и куртку



Жительница Бурятии обратилась к полицейским Заиграевского района с заявлением о краже. Пенсионерка рассказала, что ночью в её дачный дом проник неизвестный и украл имущество.



Осмотрев место происшествия, эксперты-криминалисты обнаружили следы пальцев рук преступника.



Сотрудники уголовного розыска задержали неработающего, ранее судимого за имущественные преступления 26-летнего жителя Улан-Удэ.



Мужчина разбил окно на веранде проник и украл радиоприемник, хозяйственные инструменты, покрывала и куртку. Ущерб составил 18 тысяч рублей.



Злоумышленника арестовали. Украденное не изъято.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

