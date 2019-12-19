 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Декабря

18 Декабря

Популярное

Житель Бурятии присвоил найденный в лесу карабин с патронами

Житель Бурятии присвоил найденный в лесу карабин с патронами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он получил условный срок

Летом 2019 года у жителя Северо-Байкальского района Бурятии изъяли карабин марки «Вепрь-308», снаряжённый патронами. Мужчина заявил, что нашёл оружие в лесу прошлой осенью.

Он забрал себе оружие и боеприпасы, хранил их, а также носил при себе.

- Мужчина со стороны УУП МО МВД России «Северобайкальский» и по месту работы характеризуется положительно, работает, женат, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим. Его действия суд квалифицировал по ст. 222 ч. 1 УК РФ, как незаконные приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.
оружие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии вырубил деревьев на 1,4 млн и не признал вину
Житель Бурятии вырубил деревьев на 1,4 млн и не признал вину
Происшествия, 18.12.2019
Суд назначил ему два года лишения свободы
В Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй
В Улан-Удэ рабочего насмерть засыпало землёй
Происшествия, 18.12.2019
Мужчина задохнулся, пока коллеги его откапывали
В Бурятии на пепелище обнаружили тело
В Бурятии на пепелище обнаружили тело
Происшествия, 18.12.2019
Причины трагедии устанавливаются
В Бурятии выброшенного на помойку младенца покормили перед смертью
В Бурятии выброшенного на помойку младенца покормили перед смертью
Происшествия, 18.12.2019
В Гусиноозёрске, где бродячие собаки таскали тело младенца, массово берут образцы ДНК у женщин
Пьяный братчанин угнал машину доставщика суши
Пьяный братчанин угнал машину доставщика суши
Происшествия, 18.12.2019
Угонщик увидел машину с ключом и решил доехать на ней до следующего бара
В Улан-Удэ скончался второй пострадавший на пожаре
В Улан-Удэ скончался второй пострадавший на пожаре
Происшествия, 18.12.2019
Мужчина скончался в приёмном покое больницы
Забайкалка спустила украденные деньги в букмекерской конторе
Забайкалка спустила украденные деньги в букмекерской конторе
Происшествия, 18.12.2019
Подозреваемая потратила чужие деньги, делая ставки

В Бурятии виновник смертельной аварии заплатил 200 тысяч мужу погибшей
В Бурятии виновник смертельной аварии заплатил 200 тысяч мужу погибшей
Происшествия, 18.12.2019
Сначала водитель не хотел возмещать моральный вред
В Забайкалье осуждённый пытался пронести телефон в пакете с чаем
В Забайкалье осуждённый пытался пронести телефон в пакете с чаем
Происшествия, 18.12.2019
Мужчина был этапирован из изолятора Амурской области
Жителя Иркутской области осудили за интимную переписку с подростком
Жителя Иркутской области осудили за интимную переписку с подростком
Происшествия, 18.12.2019
Мужчина представился женским именем и просил выслать интимные фотографии
Забайкальца будут судить за добычу золото на 3,7 миллионов
Забайкальца будут судить за добычу золото на 3,7 миллионов
Происшествия, 18.12.2019
Он переплавил золото в пять слитков, чтобы в дальнейшем продать
В Иркутской области рыбак утонул, провалившись на машине под лёд
В Иркутской области рыбак утонул, провалившись на машине под лёд
Происшествия, 18.12.2019
Над рекой есть мост, но рыбак решил рискнуть и поехать по льду
В Улан-Удэ стала известна причина смерти подростка в своей кровати
В Улан-Удэ стала известна причина смерти подростка в своей кровати
Происшествия, 18.12.2019
Умершего сына обнаружила мать, вернувшаяся из поликлиники
Улан-удэнец украл в маршрутке кошелёк из сумки
Улан-удэнец украл в маршрутке кошелёк из сумки
Происшествия, 18.12.2019

Парень не работает, ранее неоднократно судим

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^