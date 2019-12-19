Житель Бурятии присвоил найденный в лесу карабин с патронами

Он получил условный срок



Летом 2019 года у жителя Северо-Байкальского района Бурятии изъяли карабин марки «Вепрь-308», снаряжённый патронами. Мужчина заявил, что нашёл оружие в лесу прошлой осенью.



Он забрал себе оружие и боеприпасы, хранил их, а также носил при себе.



- Мужчина со стороны УУП МО МВД России «Северобайкальский» и по месту работы характеризуется положительно, работает, женат, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим. Его действия суд квалифицировал по ст. 222 ч. 1 УК РФ, как незаконные приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.

