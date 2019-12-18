Погибший уснул прямо в поле
Кабанский районный суд вынес решение по делу сельчанина, переехавшего на тракторе своего друга. 23 июня житель Кабанского района на тракторе «Белорус-82.1» отправился на пахоту в поле. Перед этим мужчина опохмелился со своим приятелем.
Как следует из материалов дела, в поле к трактористу пришёл тот самый друг, с которым они употребляли спиртное утром. Он попросил у него денег на алкоголь и ушёл. Вернувшись через 15 минут, принёс бутылку самогона и рыбу.
Мужчины выпили примерно половину, остатки тракторист убрал в кабину. Сельчане планировали продолжить выпивать вечером. Тракторист продолжил работу. В какой-то момент лопнул шлаг высокого давления и работа встала. Тогда мужчина позвал на помощь сына и других односельчан. Шланг поменяли.
Куда исчез его собутыльник, тракторист не заметил. Он видел, что приятель ходил из стороны в сторону, а потом пропал из виду.
Как оказалось, мужчина уснул прямо в поле. Сын тракториста пытался его разбудить, но не смог. Тогда он оттащил мужчину, чтобы продолжить пахотные работы.
Однако в какой-то момент при движении трактора водитель наехал на приятеля, переехав его правым передним, затем задним колесом, и задев мужчину элементами пахотного плуга. Мужчина погиб на месте от тяжёлой тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота.
Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.
Житель Бурятии задавил приятеля трактором
Происшествия, Фото:
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