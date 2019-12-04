Девятиклассник хотел проверить крепость льда для катания на снегокате
В Бичурском районе 3 декабря в полицию поступило сообщение от бдительного жителя. Мужчина, переходя по мосту реку Бичурку, заметил на льду несовершеннолетнего.
Инспектор ПДН и участковый выехали на место и убедились, что вблизи моста по льду разгуливает подросток.
- На реке имелись проталины, на поверхность льда выступила вода. Несовершеннолетнего - ученика 9 класса – вывели в безопасное место. Школьник рассказал, что решил проверить крепость льда для катания на снегокате, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
С подростком и его матерью провели профилактическую беседу. Женщина выразила сотрудникам благодарность и пообещала строже следить за сыном.
В Бурятии подросток разгуливал по тонкому льду реки
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