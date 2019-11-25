На месте работают правоохранители
В квартире дома на улице Чертенкова в Улан-Удэ обнаружен подозрительный предмет. Производится эвакуация жителей.
На месте работают представители правоохранительных органов.
- Временный пункт размещения будет организован в ближайшей школе, - сообщили в пресс-службе мэрии города.
В пресс-службе МВД пока воздерживаются от комментариев.
В Улан-Удэ из-за неизвестного предмета эвакуируют жильцов дома
Происшествия, Фото:
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