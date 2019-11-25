В Улан-Удэ из-за неизвестного предмета эвакуируют жильцов дома

На месте работают правоохранители



В квартире дома на улице Чертенкова в Улан-Удэ обнаружен подозрительный предмет. Производится эвакуация жителей.



На месте работают представители правоохранительных органов.



- Временный пункт размещения будет организован в ближайшей школе, - сообщили в пресс-службе мэрии города.



В пресс-службе МВД пока воздерживаются от комментариев.

