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В Улан-Удэ из-за неизвестного предмета эвакуируют жильцов дома

В Улан-Удэ из-за неизвестного предмета эвакуируют жильцов дома
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
На месте работают правоохранители

В квартире дома на улице Чертенкова в Улан-Удэ обнаружен подозрительный предмет. Производится эвакуация жителей.

На месте работают представители правоохранительных органов.

- Временный пункт размещения будет организован в ближайшей школе, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В пресс-службе МВД пока воздерживаются от комментариев.
эвакуация
 
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