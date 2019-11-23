Улан-удэнка простила укравшую её драгоценности воровку

Ювелирные украшения были украдены из медицинского кабинета



В августе 2019 года женщина в кабинете медицинского учреждения Улан-Удэ стащила чужие драгоценности: золотую цепь с крестиком и с золотым кулоном. Ущерб составил 35 тысяч рублей.



Было возбуждено уголовное дело за кражу.



От потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой в связи с примирением сторон.



- Поскольку женщина вину признала, не судима, характеризуется посредственно, совершила преступление, относящееся к категории средней тяжести, примирилась с потерпевшей и возместила ей ущерб в полном объёме, суд пришёл к выводу, что ходатайство потерпевшей подлежит удовлетворению, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.



Постановление вступило в законную силу.



