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Улан-удэнка простила укравшую её драгоценности воровку

Улан-удэнка простила укравшую её драгоценности воровку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ювелирные украшения были украдены из медицинского кабинета

В августе 2019 года женщина в кабинете медицинского учреждения Улан-Удэ стащила чужие драгоценности: золотую цепь с крестиком и с золотым кулоном. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело за кражу.

От потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой в связи с примирением сторон.

- Поскольку женщина вину признала, не судима, характеризуется посредственно, совершила преступление, относящееся к категории средней тяжести, примирилась с потерпевшей и возместила ей ущерб в полном объёме, суд пришёл к выводу, что ходатайство потерпевшей подлежит удовлетворению, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Постановление вступило в законную силу.

кража
 
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