Забайкалец изготовил наркотик в Бурятии и повёз его в Иркутск



В Иркутске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении наркотика в значительном размере.

В сентябре прошлого года он в окрестностях Улан-Удэ незаконно изготовил наркотическое средство - масло каннабиса, и повёз его в поезде до Иркутска. После прибытия на железнодорожный вокзал полицейские доставили мужчину в отдел и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли наркотики.



На суде он вину признал в полном объёме, изъявил желание рассмотреть уголовное дело с применением особого порядка постановки приговора.



- Учитывая личность подсудимого, который совершил преступление в период непогашенной судимости, а также дважды скрывался от органов предварительного расследования, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор суда в законную силу не вступил.

