В Улан-Удэ школьника обнаружили мёртвым в собственной кровати

15-летний подросток вернулся после школы домой, заперся и не выходил из комнаты



14 ноября в квартире дома на улице Жердева умер 15-летний подросток. Тело вечером обнаружила мать школьника. При осмотре повреждений на теле мальчика не найдено. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, в тот день подросток в первой половине дня находился на занятиях в школе, после чего около 15 часов вернулся домой и оставался в своей комнате. Через некоторое время его мать вместе с дочерью ушли к врачу. Мальчик остался в квартире один.



Когда женщина вернулась обратно, обнаружила, что дверь заперта изнутри. На стук никто не открывал. Спустя некоторое время матери всё же удалось попасть внутрь квартиры, где она обнаружила сына мёртвым. Подросток лежал на своей кровати.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Для выяснения точной причины смерти подростка назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

