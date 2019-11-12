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Гражданка Монголии пыталась тайно вывезти из Бурятии нефрит

Гражданка Монголии пыталась тайно вывезти из Бурятии нефрит
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
В автомобиле таможенники нашли спрятанные свёртки с нефритом

27,2 кг нефрита стоимостью более 205 тысяч рублей обнаружили бурятские таможенники в автомобиле гражданки Монголии в пункте пропуска Кяхта. Нефрит женщина пыталась вывезти из России, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

9 свёртков с камнями серо-зелёного цвета, спрятанные за задним пассажирским сиденьем, обнаружили при рентгеновском сканировании автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Экспертиза подтвердила, что в свёртках находился нефрит.


Как пояснила гражданка Монголии, вывезти нефрит-сырец из России за вознаграждение её попросил незнакомый мужчина. Он же посоветовал спрятать камни, так как знал, что необработанный нефрит физическим лицам перемещать через границу нельзя.

Бурятская таможня в отношении гражданки Монголии возбудила два дела об административных правонарушениях по фактам сокрытия от таможенного контроля, используя способ, затрудняющий обнаружение товара (ч.2.ст.16.1), и несоблюдение запретов и ограничений (ст.16.3).





нефрит Таможня
 
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