У мужчины отобрали деньги и имущество на 300 тысяч
В прошлый четверг, 7 ноября, в гости к 21-летнему улан-удэнцу пришёл знакомый. Он несколько раз ударил его и потребовал деньги – якобы за «неприличные предложения» в адрес девушек, с которым хозяин квартиры незадолго до появления гостя распивал спиртное.
Обидчик, «обыскав» потерпевшего, отобрал у него 190 тысяч рублей, эти деньги остались от продажи дома, а также забрал два сотовых телефона и компьютер. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.
По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого – 21-летнего молодого человека. Деньги и техника у него изъяты.
Ранее задержанный не был судим. По его словам, преступление он совершил под действием алкоголя.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца ограбили за непристойные предложения девушкам
Происшествия, Фото:
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