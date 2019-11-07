В Бурятии пропавшую на Байкале женщину нашли мёртвой

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября поступило заявление о пропаже двух мужчин и женщины, выехавших на моторной лодке «Казанка» из села Исток Кабанского района и не вернувшихся домой. В тот же день сотрудники полиции нашли на акватории озера перевёрнутую лодку и одного погибшего рыбака.
Сегодня водолазы обнаружили тело пропавшей женщины.
Идут поиски третьего пропавшего человека с лодки.
- Накануне мы обследовали район поиска, где была обнаружена лодка, квадрат площадью 100 на 150 метров, совершили 4 водолазных спуска на глубину до трёх метров. Вся зона поиска разбита на квадраты, продолжаем обследование, - сообщил спасатель первого класса Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Дмитриев.
Все эти дни водолазы ведут поисковые работы в сложных условиях при отсутствии видимости на глубине и в условиях скопления густой растительности. К тому же, в настоящее время на поверхности воды в районе поиска образовалась наледь, толщина её составляет около четырёх сантиметров. Это также крайне затрудняет проведение поисковых работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Всего задействовано 6 человек и 3 единицы техники. В поисках участвуют и местные жители.