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В Бурятии пропавшую на Байкале женщину нашли мёртвой

В Бурятии пропавшую на Байкале женщину нашли мёртвой
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Продолжаются поиски третьего рыбака с перевернувшейся лодки

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября поступило заявление о пропаже двух мужчин и женщины, выехавших на моторной лодке «Казанка» из села Исток Кабанского района и не вернувшихся домой. В тот же день сотрудники полиции нашли на акватории озера перевёрнутую лодку и одного погибшего рыбака.

Сегодня водолазы обнаружили тело пропавшей женщины.

Идут поиски третьего пропавшего человека с лодки.

- Накануне мы обследовали район поиска, где была обнаружена лодка, квадрат площадью 100 на 150 метров, совершили 4 водолазных спуска на глубину до трёх метров. Вся зона поиска разбита на квадраты, продолжаем обследование, - сообщил спасатель первого класса Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Дмитриев.

Все эти дни водолазы ведут поисковые работы в сложных условиях при отсутствии видимости на глубине и в условиях скопления густой растительности. К тому же, в настоящее время на поверхности воды в районе поиска образовалась наледь, толщина её составляет около четырёх сантиметров. Это также крайне затрудняет проведение поисковых работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


Всего задействовано 6 человек и 3 единицы техники. В поисках участвуют и местные жители.
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