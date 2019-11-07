В Бурятии пропавшую на Байкале женщину нашли мёртвой

Все эти дни водолазы ведут поисковые работы в сложных условиях при отсутствии видимости на глубине и в условиях скопления густой растительности. К тому же, в настоящее время на поверхности воды в районе поиска образовалась наледь, толщина её составляет около четырёх сантиметров. Это также крайне затрудняет проведение поисковых работ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



