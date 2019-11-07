 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

В Забайкалье поймали серийного мошенника

В Забайкалье поймали серийного мошенника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он обещал обманутым жителям починить холодильник, доставить уголь и запчасти

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября в Забайкалье поймали мошенника, который обманывал своих жертв под предлогом оказания разных ремонтных работ.

Сегодня стало известно, что мужчина причастен ещё к ряду преступлений. Установлено, что подозреваемый подал объявления в публичные чаты мессенджеров о поставке запчастей из соседнего региона, однако после получения предоплаты не выходил на связь.

Так ему удалось обмануть четырёх жителей Читы. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

- Стражи порядка продолжают устанавливать причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. На период следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье поймали серийного мошенника
В Забайкалье поймали серийного мошенника
Происшествия, 07.11.2019
Он обещал обманутым жителям починить холодильник, доставить уголь и запчасти
В Улан-Удэ растёт число незаконных свалок шлака
В Улан-Удэ растёт число незаконных свалок шлака
Происшествия, 07.11.2019
Жителям Улан-Удэ напомнили правила вывоза опасных отходов
Иркутянин за поджог дома с людьми получил 14 лет
Иркутянин за поджог дома с людьми получил 14 лет
Происшествия, 07.11.2019
Иркутский областной суд огласил приговор по громкому уголовному делу в отношении 34-летнего поджигателя
Улан-удэнца побили и ограбили возле пивнушки
Улан-удэнца побили и ограбили возле пивнушки
Происшествия, 07.11.2019
После грабежа в одном баре преступники пошли в другой  
Житель Иркутской области, насмерть сбивший девочку, пойдёт под суд
Житель Иркутской области, насмерть сбивший девочку, пойдёт под суд
Происшествия, 07.11.2019
Водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Улан-удэнца на остановке до смерти забили пьяные парни
Улан-удэнца на остановке до смерти забили пьяные парни
Происшествия, 07.11.2019
Спустя три месяца избитый мужчина скончался в больнице. ВИДЕО с места ЧП
Житель Бурятии уничтожил берёзы в нацпарке
Житель Бурятии уничтожил берёзы в нацпарке
Происшествия, 07.11.2019
За незаконную рубку возбуждено уголовное дело
Житель Бурятии украл у друга электроинструменты
Житель Бурятии украл у друга электроинструменты
Происшествия, 07.11.2019
Украденное молодой человек сдал в скупку
Житель Бурятии убил брата любовника своей жены
Житель Бурятии убил брата любовника своей жены
Происшествия, 06.11.2019
Мужчина погиб, пытаясь спасти своего брата и его любовницу
Администрацию Иркутска обязали восстановить памятник Александру III
Администрацию Иркутска обязали восстановить памятник Александру III
Происшествия, 06.11.2019
2 ноября в него врезался на высокой скорости Mercedes-Benz

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^