Он обещал обманутым жителям починить холодильник, доставить уголь и запчасти
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 ноября в Забайкалье поймали мошенника, который обманывал своих жертв под предлогом оказания разных ремонтных работ.
Сегодня стало известно, что мужчина причастен ещё к ряду преступлений. Установлено, что подозреваемый подал объявления в публичные чаты мессенджеров о поставке запчастей из соседнего региона, однако после получения предоплаты не выходил на связь.
Так ему удалось обмануть четырёх жителей Читы. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.
- Стражи порядка продолжают устанавливать причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. На период следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье поймали серийного мошенника
Происшествия, Фото:
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