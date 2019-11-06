Ущерб составил более 56 тысяч рублей
В лесах Заиграевского района во время проведения рейдового патрулирования лесники проверили действующую лесосеку.
Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако, в ходе осмотра, лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик заготовил сосны, не предназначенные для рубки.
Общий объём незаконно заготовленной древесины – около 11 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 56 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УРАЛ» и бензопила были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность, предупредили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Житель Бурятии спилил сосны, не предназначенные для рубки
Происшествия, Фото:
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