Житель Бурятии спилил сосны, не предназначенные для рубки

Ущерб составил более 56 тысяч рублей



В лесах Заиграевского района во время проведения рейдового патрулирования лесники проверили действующую лесосеку.



Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако, в ходе осмотра, лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик заготовил сосны, не предназначенные для рубки.



Общий объём незаконно заготовленной древесины – около 11 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 56 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УРАЛ» и бензопила были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



За нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность, предупредили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





